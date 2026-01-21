Svaligia supermercato nel cuore della notte arrestato ventenne con precedenti

Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2026, le forze dell’ordine sono intervenute nel supermercato di via Oberdan a Nervi, a seguito della segnalazione di un allarme. Un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare il negozio. L’intervento si è concluso con l’arresto del ragazzo, che ha precedenti penali.

