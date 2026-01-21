Svaligia supermercato nel cuore della notte arrestato ventenne con precedenti
Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2026, le forze dell’ordine sono intervenute nel supermercato di via Oberdan a Nervi, a seguito della segnalazione di un allarme. Un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare il negozio. L’intervento si è concluso con l’arresto del ragazzo, che ha precedenti penali.
Intorno alle 4 di mercoledì 21 gennaio 2026 le volanti della polizia sono intervenute presso un supermercato di via Oberdan a Nervi per la segnalazione di un allarme intrusione. La porta del retro del negozio era aperta e la saracinesca bloccata con due tubi.Gli operatori hanno intravisto un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Svaligia supermercato nel cuore della notte, arrestato ventenne con precedentiForse colto da una fame improvvisa, un giovane si è intrufolato all'interno di un supermercato di Nervi, facendo scattare l'allarme. Oltre a diversi alimenti, aveva infilato in una borda anche 52 gift ... genovatoday.it
