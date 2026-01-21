Surgelato ritirato dai supermercati | Corpi estranei Di cosa si tratta

È stato emesso un richiamo alimentare per un lotto di filetti di pesce distribuito da una catena di supermercati in Italia. La misura è stata adottata a seguito della presenza possibile di corpi estranei all’interno di alcune confezioni. Si consiglia di verificare i prodotti acquistati e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza alimentare.

È stato disposto un richiamo alimentare per un lotto di pesce in filetti distribuito da una catena di supermercati in Italia, dopo la possibile individuazione di corpi estranei all'interno di alcune confezioni. Il provvedimento è stato adottato in via strettamente precauzionale, con la conseguente rimozione del prodotto interessato dagli scaffali dei supermercati che lo commercializzano. Richiamo precauzionale per i filetti di nasello surgelati. L'allerta riguarda un solo lotto specifico di prodotto e non coinvolge l'intera gamma di pesce surgelato. L'azienda raccomanda ai consumatori che avessero acquistato il lotto segnalato di astenersi dal consumo del prodotto e di riportarlo nel punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Nasello surgelato, il prodotto ritirato da tutti i super: "Rischio corpi estranei". È stato avviato un richiamo di un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati a marchio Despar, a causa del rischio di presenza di corpi estranei all'interno delle confezioni.

