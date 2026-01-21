Ieri ad Ancona si è svolto un incontro tra sindacati, rappresentanti delle aziende sanitarie e l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro. Durante l’incontro è stato annunciato un aumento di un milione di euro nel tetto di spesa per il personale sanitario a tempo indeterminato, segnando un passo importante per il rafforzamento delle risorse umane nel sistema sanitario regionale.

Si è svolto ieri ad Ancona un incontro congiunto tra organizzazioni sindacali, direzioni delle aziende sanitarie territoriali e assessore alla sanità regionale Paolo Calcinaro, che ha annunciato un incremento del tetto di spesa del personale sanitario a tempo indeterminato. Per tutte le Marche vengono stanziati 9 milioni e mezzo, di cui oltre un milione andrà all’Ast di Macerata. La Regione ora darà gli indirizzi alle varie Ast definendo gli obiettivi e, entro il 31 gennaio, le aziende dovranno presentare il Piao, Piano integrato di attività e organizzazione. Calcinaro ha detto di aver accolto la sfida della sanità ("un treno già in corsa") senza la presunzione di avere la bacchetta magica, ma con passi concreti e piano piano visibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summit con Calcinaro: un milione in più per il personale

Leggi anche: Consorzio di Bonifica, ok al bilancio 2026: "Previsto 1 milione di euro in più per il personale"

Visita degli assessori Calcinaro e Consoli all’ospedale di Jesi: focus su personale, investimenti e cantieri in corsoGli assessori Calcinaro e Consoli hanno visitato l’ospedale di Jesi, concentrandosi su personale, investimenti e cantieri in corso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ÈTv Marche. . Il caso del paziente oncologico lasciato a terra in Pronto soccorso a Senigallia, con la barella arrivata solo dopo otto ore di attesa. Sul punto si e' espresso anche l'Assessore alla Sanità Paolo Calcinaro che in un post su fb ha parlato di sottovalut - facebook.com facebook