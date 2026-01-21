Sul tuo viso vivono dei piccoli ospiti invisibili | ecco chi sono i Demodex

Sul nostro viso vivono naturalmente dei piccoli organismi invisibili, noti come Demodex. Questi acari, presenti su gran parte delle persone, sono parte della normale flora cutanea. Sebbene spesso inattivi e asintomatici, conoscere il loro ruolo può aiutare a comprendere meglio la salute della pelle e prevenire eventuali disturbi. In questo articolo, approfondiremo chi sono i Demodex e come interagiscono con la nostra pelle.

Se l'idea di avere microscopici organismi che vivono sul tuo viso ti sembra inquietante, sappi che è una realtà per tutti. Sì, è proprio così. Se ti sembra assurdo, devi sapere che il tuo viso ospita una microscopica ma attivissima colonia di abitanti a otto zampe: i Demodex folliculorum.

