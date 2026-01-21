Sul tuo viso vivono dei piccoli ospiti invisibili | ecco chi sono i Demodex

Da baritoday.it 21 gen 2026

Sul nostro viso vivono naturalmente dei piccoli organismi invisibili, noti come Demodex. Questi acari, presenti su gran parte delle persone, sono parte della normale flora cutanea. Sebbene spesso inattivi e asintomatici, conoscere il loro ruolo può aiutare a comprendere meglio la salute della pelle e prevenire eventuali disturbi. In questo articolo, approfondiremo chi sono i Demodex e come interagiscono con la nostra pelle.

Se l'idea di avere microscopici organismi che vivono sul tuo viso ti sembra inquietante, sappi che è una realtà per tutti. Sì, è proprio così. Se ti sembra assurdo, devi sapere che il tuo viso ospita una microscopica ma attivissima colonia di abitanti a otto zampe: i Demodex folliculorum. Questi.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

