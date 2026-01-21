sul tavolo dei giudici una sentenza scritta prima della fine del processo la denuncia di

In un procedimento giudiziario, una sentenza scritta prima della conclusione del processo solleva dubbi sulla correttezza delle procedure. L’episodio riguarda un avvocato che ha notato una valutazione di responsabilità penale già formulata prima dell’ingresso in aula. Questo fatto mette in discussione il rispetto delle formalità e la neutralità del processo, sottolineando l’importanza di garantire procedure equitabili e trasparenti in ambito giudiziario.

AGI - "Ritenuta attendibile la parte offesa, si dichiara la penale responsabilità dell'imputato". L'avvocato Paolo Cassamagnaghi racconta di avere avuto un sussulto di sorpresa nel leggere queste parole su un foglio posato sul tavolo dei giudici che di lì a poco sarebbero entrati in aula per il processo a carico di un suo assistito accusato di violenza pluriaggravata su una minorenne. "In tutta evidenza quella era una bozza della sentenza" dichiara all'AGI. La 'scoperta' dei fogli che sarebbero stati anticipatori del verdetto è arrivata per caso. "L'udienza era fissata alle dieci ma quando sono arrivato ho visto che sullo 'statino' affisso alla porta l'orario era indicato alle 11 e 30.

Milano, avvocato denuncia: "Ho trovata una sentenza già scritta prima della fine del processo"Un avvocato di Milano ha denunciato di aver trovato una sentenza già predisposta prima della conclusione del processo.

Avvocato trova in aula la “sentenza di condanna già scritta” prima della fine del processo: chiesta la ricusazione dei magistratiDurante un processo a Milano, un avvocato ha sostenuto di aver trovato in aula una “sentenza di condanna già scritta” prima della conclusione del procedimento.

