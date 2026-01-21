Suicidio di Annabella Martinelli caccia all' uomo conosciuto sui social | Se crepo è colpa di una persona

Dopo il suicidio di Annabella Martinelli, le indagini si concentrano su un utente di Threads, sospettato di aver avuto un ruolo nell’evento. Il profilo è stato eliminato, ma i messaggi rimangono disponibili. La procura sta analizzando i contatti digitali per ricostruire le dinamiche e chiarire eventuali responsabilità in un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Dopo la conferma del suicidio di Annabella Martinelli giunta con l’autopsia, l’attenzione degli inquirenti si concentra sui contenuti pubblicati sui social dalla 22enne poco prima di scomparire. “Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto”, si legge nell’ultimo post della ragazza su Threads. Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli Prima di scomparire la sera del 6 gennaio, Annabella Martinelli aveva detto ai genitori che sarebbe andata da un’amica. Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno appurato che la 22enne era uscita in sella alla sua bicicletta per recarsi a Teolo (Padova) trasportando due cartoni della pizza sul portapacchi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Annabella Martinelli, il cerotto sulla bocca, la lettera di addio e i presunti messaggi con un uomo: «Se crepo sappiamo di chi è la colpa»Annabella Martinelli, 22 anni, è stata trovata impiccata sui Colli Euganei.

Annabella Martinelli scomparsa: aperta inchiesta per sequestro di persona, accertamenti su cellulare e profili socialÈ aperta un'inchiesta per sequestro di persona riguardo alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna.

Non credo affatto al suicidio. #annabella x.com