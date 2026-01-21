Il Napoli ha concluso la partita con un risultato deludente, chiudendo con un pareggio contro una squadra inferiore e in dieci uomini. La stagione si conferma complicata, caratterizzata da errori e momenti difficili che compromettono il percorso della squadra. Un risultato che solleva preoccupazioni e invita a riflettere sulle criticità ancora presenti nel percorso del club.

Suicidio danese per il Napoli. L’impresa è stata quella di far pareggiare una squadra nettamente inferiore in dieci uomini. Dopo il controllo totale, l’espulsione e il vantaggio del primo tempo nella ripresa la squadra cala a livello mentale. La frittata di Buongiorno regala un rigore al Copenaghen che pareggia senza nemmeno aver tirato in porta. Il gennaio dei pareggi sta diventando un thriller da bordocampo. Nel primo tempo la gara mostra subito il divario tecnico tra le due squadre. Il Napoli rimaneggiato è padrone del campo e mancano i centimetri. Prima Hojlund con un tiro teso a giro fuori di un soffio, poi Vergara che lavora benissimo un pallone al limite e il suo diagonale esce di pochissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Suicidio danese per il Napoli: è una stagione nata storta e continua ad essere tale

