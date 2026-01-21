Nel 2025, i Musei nazionali di Ravenna, sotto la guida dell’architetto Andrea Sardo, hanno registrato un incremento del 9% nei visitatori. Un risultato che conferma la validità della proposta culturale offerta, sottolineando l’importanza di un’offerta di qualità per il pubblico e il ruolo centrale dei musei nel panorama culturale locale.

Un anno, il 2025, caratterizzato da un segno molto positivo per i Musei nazionali di Ravenna, diretti dall’architetto Andrea Sardo. "La proposta elaborata dal nuovo Istituto, creato poco più di un anno fa grazie alla riforma del Ministero della Cultura, ha incontrato l’interesse del pubblico, che ha voluto premiare le iniziative offerte con un’affluenza maggiore rispetto al 2024", si legge in una nota stampa diffusa dai Musei Nazionali. Il 2025 infatti "conferma un andamento complessivamente positivo per i sei luoghi della cultura statali di Ravenna, con un incremento complessivo di quasi il 9%, fino a raggiungere in totale più di 354. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo per i Musei nazionali. I visitatori sono cresciuti del 9%: "Proposta culturale di qualità"

