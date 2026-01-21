Stasera, alle 21.45 su Rai 1, va in onda lo speciale “30 anni di Porta a Porta”, una puntata in diretta per celebrare tre decenni del programma. Tra ospiti e ricordi, Bruno Vespa ripercorre la storia di questa trasmissione, con partecipazioni di figure pubbliche come Giorgia Meloni, Milly Carlucci, Al Bano, Matteo Salvini e Carlo Conti. Un’occasione per riflettere sul ruolo del talk show nel panorama televisivo italiano.

P er festeggiare 30 anni di messa in onda, Porta a Porta va in diretta stasera ( alle 21.45 su Rai 1 ) con lo Speciale 30 anni della nostra vita. Una grande festa in prima serata per la trasmissione di Bruno Vespa con tanti protagonisti della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca. Co-protagonista d’eccezione Enrico Mentana che, insieme a Vespa, intervisterà i leader politici presenti in studio. Sarah Ferguson a “Porta a Porta”: il rapporto con il principe Andrea e con Lady D X Leggi anche › Bruno Vespa adirato con le celebrazioni Rai, che cosa è successo Porta a Porta – 30 anni della nostra vita: stasera 21 gennaio in diretta su Rai 1 lo speciale della trasmissione di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Rai 1 Bruno Vespa festeggia in prima serata con Giorgia Meloni, Milly Carlucci, Al Bano, Matteo Salvini e Carlo Conti

