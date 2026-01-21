Studente ucciso petizione di solidarietà dei prof ai colleghi dell’Einaudi-Chiodo

La Spezia, 21 gennaio 2026 – I docenti dell’istituto Einaudi-Chiodo esprimono la loro solidarietà ai colleghi colpiti dalla tragica perdita di uno studente. In un momento difficile, si uniscono nel ricordo e nel rispetto, confermando il loro sostegno alla comunità scolastica e alle famiglie coinvolte. La vicinanza e la solidarietà sono fondamentali per affrontare questa dolorosa situazione.

La Spezia, 21 gennaio 2026 – «Cari colleghi dell'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia, vi scriviamo con il cuore pesante, profondamente colpiti dall 'immane tragedia che ha sconvolto la vostra comunità scolastica. Sentiamo forte il dovere etico e professionale di non lasciarvi soli: la vostra ferita è anche la nostra, perché riguarda l'intera scuola italiana». È il testo di una petizione di solidarietà ai docenti dell'istituto dove venerdì scorso è stato accoltellato a morte da un compagno il 18enne Abanoub Youssef, apparsa nelle scorse ore sulla piattaforma Change.org e firmata da una insegnante di una scuola della provincia della Spezia che in poco tempo ha raccolto oltre 500 firme.

