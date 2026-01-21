Stroncato il delivery della coca | sequestrati due kg e tanti soldi dieci gli arresti

Il 16 dicembre scorso sono stati effettuati dieci arresti nell'ambito di un’operazione antidroga, con il sequestro di due chilogrammi di sostanze stupefacenti e un ingente quantitativo di denaro. La notizia, diffusa solo recentemente, evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito di sostanze. Un intervento che sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per mantenere la sicurezza pubblica.

Il giro di affari era gestito da due fratelli di origine kosovara residenti nel rione di San Giacomo. L'indagine di un anno da parte della Squadra mobile della questura di Trieste. Tredici le perquisizioni, tra cui anche due soggetti dimoranti a Pordenone Gli arresti sono scattati il 16 dicembre scorso, ma la notizia è stata diffusa solamente più di un mese dopo. Dieci le persone tratte in arresto dalla Squadra mobile della questura di Trieste con l'accusa di far parte di un gruppo criminale che spacciava cocaina nel capoluogo regionale. Migliaia le cessioni documentate dagli investigatori, con circa due chilogrammi di droga sequestrati e il rinvenimento di 16 mila euro in contanti.🔗 Leggi su Triesteprima.it In cella il delivery della droga. Invece delle pizze portava cocaUn'operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un uomo accusato di gestire un servizio di consegne a domicilio di droga nella provincia di Como. Leggi anche: Falsi incidenti per truffare le anziane vittime, due arresti: sequestrati soldi e gioielli in oro Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Stroncato il delivery della coca: sequestrati due kg e tanti soldi, dieci gli arrestiIl giro di affari era gestito da due fratelli di origine kosovara residenti nel rione di San Giacomo. L'indagine di un anno da parte della Squadra mobile della questura di Trieste. Tredici le perquisi ... triesteprima.it Sale al rifugio per fotografare la luna piena ma viene stroncato da un malore in motoslitta sulla via di ritorno: 65enne muore davanti all'amico sotto le Tre Cime - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.