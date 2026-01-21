STRISCIA PRIMA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI INVIATA TAPIRO AL CELEBRE SHOWMAN

È iniziata la prima puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in uno studio rinnovato, con sei Veline e una band dal vivo diretta da Demo Morselli. La trasmissione si presenta con nuove atmosfere, offrendo satira e approfondimenti su temi di attualità, mantenendo la tradizione di inchieste e intrattenimento che la contraddistinguono.

È tutto pronto per l’esordio in prima serata di   Striscia la notizia – La voce della presenza. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da  sei Veline  e dalla  band dal vivo  diretta dal maestro  Demo Morselli, conducono  una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste. C’è molta attesa per il primissimo Tapiro d’oro della stagione – per l’occasione personalizzato con strass e papillon – a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di  Striscia. Eccezionalmente nella prima puntata  Maria De Filippi, insieme a  Tina Cipollari  e  Giovannino, si cimenta nell’inedita veste di inviata del tg satirico. 🔗 Leggi su Bubinoblog

