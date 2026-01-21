Strasburgo boccia Ursula | no all' accordo Mercosur Decida la Corte di giustizia

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo Mercosur, bocciato in modo ufficiale. La questione è stata deferita alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, lasciando in sospeso la decisione finale. La posizione del Parlamento evidenzia le preoccupazioni riguardo agli aspetti ambientali e commerciali dell’accordo, che ora richiedono un approfondimento giuridico prima di eventuali passi successivi.

Bocciato l'accordo Mercosur voluto da Ursula von der Leyen. Il Parlamento europeo ha deferito la questione alla Corte di giustizia dell'Ue. La Commissione europea "si è rammaricata"??del voto. La decisione dopo che centinaia di agricoltori hanno manifestato davanti all'assemblea di Strasburgo per protestare contro l'accordo commerciale con l'organizzazione che riunisce i Paesi latinoamericani e che penalizerebbe contadini e allevatori del Vecchio Continente. Gli eurodeputati hanno approvato il rinvio alla Corte con 334 voti favorevoli e 324 contrari. Il deferimento blocca l'entrata in vigore dell'accordo commerciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mercosur bloccato, passa il blitz a Strasburgo contro l'accordo: ora dovrà decidere la Corte di giustizia UeL'Eurocamera ha approvato la richiesta di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Ue l’accordo commerciale con il Mercosur, con 334 voti favorevoli.

Mercosur, passa il blitz a Strasburgo: l'accordo sul trattato va alla Corte UeL'Europarlamento ha approvato la richiesta di consultare la Corte di giustizia Ue sul trattato commerciale con il Mercosur.

