Straniero sfregia San Pietro Ora linea dura

Un uomo di carnagione scura ha sfregiato la Basilica di San Pietro, segnando un episodio di violenza che ha suscitato attenzione e condanna. Il Viminale, nel frattempo, annuncia un incremento delle misure di sicurezza e richiama all’ordine, sottolineando la necessità di rafforzare le politiche di espulsione per garantire la tutela del patrimonio culturale e della sicurezza pubblica.

Ennesima profanazione in Vaticano per mano di un uomo descritto come «di carnagione scura». Intanto il Viminale chiede più espulsioni. Piantedosi: «Non c'è emergenza sicurezza, reati in calo. Il problema sono quelli commessi dagli immigrati». Un atto di vandalismo di inaudita gravità ha colpito, sabato scorso, la Basilica di San Pietro, e in particolare la Cappella del Santissimo Sacramento. A quanto riferisce il sito silerenonpossum.com, che ha raccolto le testimonianze di alcuni presenti, un uomo adulto di carnagione scura avrebbe scaraventato a terra tutto quello che si trovava sull'altare: candelieri, ostensorio e tovaglie.

