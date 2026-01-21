Stramazza al suolo mentre fa jogging | rianimato dagli astanti ma il cuore non regge

Oggi, 21 gennaio, un uomo è deceduto dopo un malore mentre faceva jogging, attorno alle 19, alla rotonda tra viale Miramare e Porto Vecchio. Nonostante i tentativi di rianimazione degli astanti, il cuore dell’uomo non ha retto. L’intervento tempestivo ha consentito di prestare i primi soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi immediati in situazioni di emergenza cardiaca.

Intorno alle 19 di oggi, 21 gennaio, un uomo è morto dopo lunghi tentativi di rianimazione. Stramazzato a terra alla rotonda tra viale Miramare e Porto vecchio mentre si allenava correndo (probabilmente a causa di un malore), i primi a prestargli soccorso sono stati gli astanti che l'hanno visto.

