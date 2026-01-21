strade rotte per la posa della fibra

Le strade di Ponsacco sono state danneggiate a causa dei lavori di posa della fibra ottica, effettuati dalle imprese Fastweb, Fiber Cop e Open Fiber, subappaltate da Circet Italia, su incarico del Ministero delle Comunicazioni. Questi interventi hanno causato disagi e danneggiamenti alle vie del territorio comunale, evidenziando l’impatto delle opere infrastrutturali sulla viabilità locale.

PONSACCO "Molte strade del nostro territorio comunale sono danneggiate a causa dei lavori di installazione di posa del cablaggio della fibra ottica assegnati dal ministero delle Comunicazioni alle imprese Fastweb, Fiber Cop e Open Fiber le quali li hanno subappaltati alla Circet Italia". E’ quanto si legge in una interrogazione presentata al sindaco Gabriele Gasperini e alla giunta comunale di Ponsacco dal consigliere Federico D’Anniballe del gruppo di opposizione CambiAmo Ponsacco. "La posa in opera del cablaggio della fibra ottica è stata eseguita per mezzo dello scavo di micro e mini trincee di larghezza di alcuni centimetri sul margine destro delle strade interessate – precisa D’Anniballe – Trincee e scavi sono stati ricoperti con malta cementizia e i lavori di ripristino, nella maggior parte delle strade, sia per tipologia sia, e soprattutto, per come sono stati eseguiti, si sono dimostrati inadeguati e difettosi tant’è che allo stato le strade presentano pericolose insidie per gli utenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

