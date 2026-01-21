Da oggi si interrompe l’accordo sulle tariffe, nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. La decisione arriva dopo l’introduzione di nuovi dazi americani, con il presidente che esprime preoccupazione riguardo al possibile intervento della Corte Suprema. Nel frattempo, il segretario Bessent invita l’Europa a mantenere la calma, invitando a un atteggiamento più pacato di fronte alle recenti criticità commerciali.

Muro all’Eurocamera dopo i nuovi dazi americani. Il presidente teme il verdetto della Corte Suprema. Il segretario Bessent all’Europa: «Isterici, fate un respiro». L’Ue va allo scontro con Washington sulla Groenlandia. Oggi l’Europarlamento annuncerà la sospensione formale della ratifica dell’accordo commerciale che era stato raggiunto, lo scorso anno, da Donald Trump e Ursula von der Leyen. In particolare, al centro delle tensioni ci sono i dazi che il presidente americano ha minacciato nei confronti di alcuni Paesi europei contrari ai suoi propositi di acquisizione dell’isola più grande del mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stop da oggi all’accordo sulle tariffe

Leggi anche: Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: tariffe al 15% anche sulle auto in cambio di investimenti di Seul

Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte, nuove tariffe da gennaio 2026Il ministero dell’Agricoltura e le associazioni di settore hanno concordato le nuove tariffe per il latte alla stalla, valide dal gennaio 2026 al primo trimestre dello stesso anno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

The AI Energy Crisis: Are Blackouts Coming

Argomenti discussi: La linea dura del Parlamento Ue con Trump: stop all'accordo sui dazi; Carta d’identità over 70, dal 2026 stop rinnovi se non vai all'estero; Da oggi stop a stufe e veicoli inquinanti in cinque province lombarde; La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no.

Da oggi stop agli autovelox non censitiE' terminato il censimento degli autovelox installati in Italia, con la conseguenza che Comuni, enti locali e forze dell'ordine che non hanno comunicato i dati sull'apposita piattaforma varata dal ... ansa.it

Oggi ho rivisto il gruppo di #cavalletto del lunedì dopo lo stop di Natale Lara mi ha detto 'Sono andata a vedere la Galleria d'Arte Moderna!', e quando le ho chiesto quale fosse stato il suo quadro preferito mi ha risposto 'Le due mamme' e 'quello con gli opera - facebook.com facebook

. @sscnapoli, Conte: "Queste sono partite che devi vincere. C'è delusione perché non siamo riusciti a farlo, significa che il nostro livello, in questo momento, forse non è per questa competizione... abbiamo fatto solo 8 punti. Oggi c'è da fare un grandissimo mea x.com