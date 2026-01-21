Stop all’accordo Ue-Mercosur per dieci voti c' è anche quello di Furore | Abbiamo difeso l’agricoltura foggiana e pugliese
L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur è stato bocciato con dieci voti contrari, tra cui quello dell’europarlamentare Mario Furore. Quest’ultimo ha sottolineato come la decisione rifletta l’impegno a difendere l’agricoltura locale, in particolare quella foggiana e pugliese. La votazione evidenzia le tensioni tra interessi economici e tutela delle produzioni tradizionali italiane e europee.
“Abbiamo difeso l’agricoltura, a cominciare da quella foggiana e pugliese”. È stato il commento a caldo dell’europarlamentare foggiano Mario Furore, a margine del voto a Strasburgo sull’accordo Ue-Mercosur. Il Parlamento europeo ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
