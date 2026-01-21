Stipendio | pagamento gennaio regolare venerdì 23 per gli arretrati non c’è ancora la data

Lo stipendio di gennaio per docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto sarà corrisposto regolarmente il 23 gennaio, come indicato sull’area riservata di NoiPA. Per gli arretrati, al momento non è ancora stata comunicata una data di pagamento. Restano confermate le modalità e le tempistiche previste per il salario mensile.

La mensilità di gennaio 2026 è comprensiva degli adeguamenti stipendiali derivanti dalla sottoscrizione definitiva del CCNL 202224. Non ci saranno addizionali regionali e comunali, che riprenderanno a marzo. NoiPA ha applicato la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF, per gli scaglioni di reddito compresi tra 28 e 50 mila euro Pagati invece con emissione speciale a parte gli arretrati del CCNL 202224 dei quali è già visibile l’importo ma non ancora il cedolino, in cui verrà comunicata la data ufficiale. Come di consueto, la mensilità di febbraio è quella del conguaglio. A debito o a credito.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio supplenze brevi, anche a gennaio pagamento dovrebbe essere regolareDopo la recente emissione del 15 dicembre, che ha sanato le mensilità di settembre per le supplenze brevi, si attende che i pagamenti successivi, inclusi quelli di gennaio, avvengano senza ritardi.

Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati entro il 23 gennaio, una tantum entro febbraio, pagamento supplenze brevi e saltuarie a marzoEntro il 23 gennaio verranno erogati gli stipendi di gennaio, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.

