Steve di Stranger Things batte Taylor Swift | Joe Keery è primo nella classifica global di Spotify

Joe Keery, noto per il suo ruolo in Stranger Things, ha conquistato la prima posizione nella classifica globale di Spotify grazie alla canzone

Da Vecna al dominio su Spotify: Steve di Stranger Things spodesta Taylor Swift dalla top 10 dei brani più ascoltati

