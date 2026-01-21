Stefano De Martino | occhiali da sole lacrime e quel gesto davanti a tutti che non è passato inosservato

Il funerale di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, si è tenuto a Torre del Greco in un’atmosfera di grande cordoglio. Durante la cerimonia, Stefano ha attirato l’attenzione per alcuni gesti e l’emozione evidente, mentre indossava occhiali da sole. Un momento di intima commozione condivisa dai presenti, in ricordo di una figura importante nella vita dell’artista.

Il funerale di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, si è svolto a Torre del Greco in un clima di raccoglimento e forte partecipazione. L’uomo è morto a 61 anni dopo una malattia che lo aveva progressivamente indebolito negli ultimi mesi, lasciando un vuoto significativo all’interno del nucleo familiare. La celebrazione ha rappresentato l’ultimo saluto a una figura ritenuta centrale per i suoi cari, alla presenza di familiari, amici e numerosi conoscenti. Leggi anche: “Guardate Belen e Santiago!”. Lutto Stefano De Martino, l’ex moglie e il figlio subito scoperti: cosa è successo (FOTO) Funerale di Enrico De Martino a Torre del Greco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Lui così, per tutto il funerale”. Stefano De Martino, quel gesto che non è passato inosservatoDurante il funerale di Enrico De Martino a Torre del Greco, Stefano De Martino ha mostrato un gesto che ha attirato l’attenzione di tutti, senza esagerazioni o enfasi.

