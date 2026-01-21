Stefano De Martino le prime parole dopo i funerali del padre Poi il gesto del conduttore per la madre e la vicinanza di Emma

Nel pomeriggio del 20 gennaio si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. Dopo la cerimonia, lo showman ha espresso le sue prime parole di ringraziamento. Stefano ha anche compiuto un gesto significativo nei confronti della madre, mostrando vicinanza e sostegno. In questo momento difficile, la solidarietà di amici e colleghi, tra cui Emma, ha rappresentato un conforto importante per la famiglia.

Nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio, si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, il padre di Stefano De Martino. Le esequie si sono svolte in un luogo simbolo per la famiglia, la chiesa di San Michele a Torre del Greco dove Enrico e Mariarosaria si sono sposati. Il sacerdote che ha officiato.🔗 Leggi su Today.it

Stefano De Martino in lutto per la morte del padre, il gesto di vicinanza di Antonino SpinalbeseRecentemente, Antonino Spinalbese ha mostrato vicinanza a Stefano De Martino commentando con un cuore rosso il suo ultimo post.

La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e MediasetDopo la scomparsa del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio, Stefano De Martino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà.

Stefano De Martino, il funerale del padre Enrico. Belen commossa e c'è anche EmmaMercoledì 21 gennaio ultimo saluto a Enrico De Martino, il papà di Stefano De Martino scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Le esequie si sono svolte in forma strettamente privata nella chiesa ... corrieredellosport.it

Belen Rodriguez a Napoli per i funerali di Enrico De Martino: Legati da un affetto di lunga data. Le parole di Stefano, in lacrime: Il miglior papàBelen Rodriguez presente ai funerali di Enrico De Martino a Napoli: Legati da un affetto di lunga data nonostante le incomprensioni ... ilfattoquotidiano.it

Stefano De Martino, visibilmente provato all’uscita dalla chiesa dopo il funerale del papà Enrico, ha pronunciato poche parole che dicono tutto: “È stato il miglior papà.” Un dolore composto, profondo, che va oltre ogni riflettore. Un abbraccio sincero a Stefan - facebook.com facebook

Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese #belenrodriguez x.com