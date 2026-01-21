Stefano De Martino il gesto di Emma Marrone ai funerali del padre | lacrime a fiumi

Lunedì 20 gennaio, Torre del Greco ha accolto l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. Durante i funerali, Emma Marrone ha mostrato un gesto di solidarietà e rispetto, lasciando trasparire l’emozione con lacrime sincere. Un momento di raccoglimento e commozione, che ha coinvolto amici e familiari nel ricordo di una persona cara.

Nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, Torre del Greco si è fermata per l'ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Michele, luogo profondamente simbolico per la famiglia: proprio lì Enrico e Mariarosaria si erano sposati anni prima. Una cerimonia intensa e raccolta, segnata da lacrime, musica e parole cariche di significato, alla presenza di familiari, amici e numerosi volti noti dello spettacolo.

Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre. Poi il gesto del conduttore per la madre e la vicinanza di Emma

