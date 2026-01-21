Una giovane donna di circa 20 anni è stata investita da un treno alla stazione di Empoli, sul binario 1, e versa in condizioni gravissime. L’incidente è stato segnalato dai viaggiatori presenti al momento. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove riceve le cure necessarie. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’accaduto.

Empoli (Firenze), 20 gennaio 2026 – Una ragazza di circa 20 anni è in gravissime condizioni all’ospedale San Giuseppe di Empoli dopo essere stata investita da un treno sul binario 1 della stazione di Empoli dal treno regionale 8591 diretto a Firenze. Il dramma martedì 20 gennaio, intorno alle 21, con l'allarme lanciato dai pendolari. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in condizioni critiche all'ospedale San Giuseppe con codice rosso per le gravissime ferite riportate dall'impatto che - da quanto appreso - non sarebbe stato frontale. Immediati i soccorsi con automedica e squadra della Misericordia di Vinci che hanno cercano di stabilizzarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stazione di Empoli, ventenne investita da un treno: è gravissima. L’allarme lanciato dai viaggiatori

