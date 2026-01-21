Una nuova analisi forense sul computer di Chiara Poggi. È da questo punto che si accende il dibattito sul caso Garlasco tra gli ospiti di “Mattino 5”, il talk show condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Nel corso della trasmissione, infatti, la conduttrice presenta le diverse versioni delle parti, a cominciare dalla difesa di Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva per l’omicidio, che ha annunciato di voler estendere le analisi anche al computer della 26enne uccisa nell’agosto 2007. È iniziata da qui una discussione che ha coinvolto anche gli altri ospiti in studio, tra cui l’avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo: “Non dite idiozie, dovete mettervela bene in testa questa cosa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “State dicendo delle idiozie giuridiche!”: l’avvocato Fabrizio Gallo sbotta a Mattino 5. Le nuove analisi sul caso Garlasco: “Non bisogna avere paura della verità”

Leggi anche: Garlasco, le minacce a Massimo Lovati e il rischio che l’inchiesta si allarghi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo a Open: «Arriveranno altri indagati»

Delitto di Garlasco: la sfida dell'avvocato Fabrizio Gallo al generale Garofano | Segreti Ep. 18In questo episodio di Segreti, l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, mette in discussione l’inchiesta di Garlasco, evidenziando errori e lacune che, a suo avviso, compromettono la verità processuale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

State dicendo delle idiozie giuridiche!: l’avvocato Fabrizio Gallo sbotta a Mattino 5. Le nuove analisi sul caso Garlasco: Non bisogna avere paura della veritàUna nuova analisi forense sul computer di Chiara Poggi. È da questo punto che si accende il dibattito sul caso Garlasco tra gli ospiti di Mattino 5, il talk show condotto da Federica Panicucci su ... ilfattoquotidiano.it

Febbre molto alta, dolori forti, stanchezza che non passa. In queste settimane ce lo state dicendo in tantissimi: “Questa influenza è molto più pesante del solito…” E non è solo una sensazione. La variante che sta circolando in questo periodo tende a dare si - facebook.com facebook