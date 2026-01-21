Statale 36 | attività di disgaggio e nuove chiusure nella tratta a lago

La Statale 36 a lago sta subendo ulteriori interventi di disgaggio e nuove chiusure lungo la tratta, in seguito alle operazioni avviate nei giorni scorsi. Le modifiche alla viabilità sono state confermate anche nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, e sono finalizzate alla sicurezza e alla manutenzione della strada. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di programmare spostamenti lungo questa arteria.

Nuove chiusure e opere lungo la Statale 36 a lago dopo quelle annunciate nei giorni scorsi e attuate nella mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio. I lavori, necessari per attività di disgaggio e messa in sicurezza del versante roccioso a lato della SS36, hanno come prevedibile provocato diverse.

