Starfield, uno dei progetti più ambiziosi di Bethesda, è stato rilasciato e reso pubblicamente accessibile. Tuttavia, uno dei principali responsabili dello studio ha dichiarato che, rispetto ai risultati ottenuti, non si tratta del punto più elevato raggiunto da Bethesda nel corso della propria storia di sviluppo.

Starfield è stato uno dei progetti più ambiziosi mai affrontati da Bethesda, ma secondo uno dei suoi principali creativi non rappresenta il punto più alto raggiunto dallo studio. Kurt Kuhlmann, figura chiave dietro Skyrim e presente in Bethesda fino al 2023, ha spiegato che il gioco era certamente pronto per il lancio e tecnicamente solido, ma lontano dall’eccellenza vista in altri titoli storici. Il problema non è stato il tempo o la fretta, bensì la difficoltà di far funzionare tutto come un insieme coerente. Un giudizio lucido che aiuta a capire perché Starfield abbia diviso pubblico e critica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Starfield era “pubblicabile” ma non ha rappresentato il punto più alto di Bethesda, secondo uno dei capi

