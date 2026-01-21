Stalking all'ex moglie nel Beneventano | riconosciuta per la prima volta anche l'aggravante di genere

Nel Beneventano, a Montesarchio, un uomo è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento all'ex moglie, in un caso di stalking. Per la prima volta, è stata riconosciuta anche l'aggravante di genere, evidenziando l'importanza di tutelare le vittime di violenza domestica. La decisione sottolinea l'attenzione crescente verso le problematiche legate alla persecuzione e alla protezione delle donne in ambito giudiziario.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.