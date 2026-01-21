Stalking all'ex moglie nel Beneventano | riconosciuta per la prima volta anche l'aggravante di genere
Nel Beneventano, a Montesarchio, un uomo è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento all'ex moglie, in un caso di stalking. Per la prima volta, è stata riconosciuta anche l'aggravante di genere, evidenziando l'importanza di tutelare le vittime di violenza domestica. La decisione sottolinea l'attenzione crescente verso le problematiche legate alla persecuzione e alla protezione delle donne in ambito giudiziario.
A Montesarchio, nel Beneventano, un uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex moglie. In questo caso, è stata riconosciuta l'aggravante di genere anche per lo stalking, introdotta soltanto alla fine del 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it
Stalking nei confronti della ex moglie, scattano divieto di avvicinamento e bracialetto elettronicoI Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta di questa Procura, che dispone la misura cau ... tvsette.net
Montesarchio, stalking alla ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronicoNon accettava la fine della relazione e aveva trasformato la vita della ex moglie in un incubo fatto di minacce, messaggi persecutori e atti vandalici. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Staz ... ntr24.tv
