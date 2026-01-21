Spread Btp Bund corre a 65 punti in quali titoli investire nell’instabilità

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si attesta attualmente a 65 punti, riflettendo una crescente instabilità sui mercati obbligazionari europei. Le tensioni emerse durante il Forum di Davos hanno influenzato negativamente i titoli di Stato italiani, mantenendo rendimenti simili ai valori di fine gennaio. In questo contesto, è importante valutare attentamente le strategie di investimento, considerando strumenti più resilienti e diversificati per affrontare l’incertezza.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi continua a crescere dopo i picchi degli ultimi giorni. Le schermaglie di Davos hanno peggiorato la situazione dei titoli di Stato italiani, che hanno mantenuto un rendimento simile a quello registrato in chiusura nella giornata del 20 gennaio. In apertura, dopo un breve picco a 65 punti, il differenziale si è portato quasi subito sotto questa soglia, anche se di pochi decimi. A peggiorare la situazione dello spread è stato il calo dei rendimenti dei Bund tedeschi. Sul panorama europeo si mantengono stabili i Bonos spagnoli, ma anche gli Oat francesi. Con l’avvicinarsi delle nuove aste di fine gennaio, i titoli di Stato italiani rimangono solidi, con rendimenti comunque alti che attraggono gli investitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

