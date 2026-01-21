Spostare più a valle i reflui della concia e della chimica non significa sanare il Fratta Gorzone

Lo spostamento dei reflui della concia e della chimica più a valle non risolve i problemi ambientali del Fratta Gorzone. La regione Veneto, guidata da Alberto Stefani, ha approvato uno stanziamento di dieci milioni di euro per estendere il collettore a Cologna Veneta, nel Veronese, nel tentativo di migliorare la gestione dei reflui. Tuttavia, questa soluzione non affronta le cause profonde dell’inquinamento e richiede interventi più articolati e sostenibili.

Il presidente della giunta regionale del Veneto Alberto Stefani del Carroccio è convinto che lo stanziamento da dieci milioni di euro approvato dal suo esecutivo per allungare di alcuni kilometri il maxi collettore che oggi a Cologna Veneta nel Veronese raccoglie i reflui del distretto della concia e della chimica dell'Ovest vicentino per trasportarli più a valle sia una novità di rilievo per la salute del Fratta Gorzone. Lo spiega lo stesso Stefani in una nota diffusa ieri 20 gennaio. VENTI MILIONI IN BALLO«Con questo ulteriore finanziamento» di una decina di milioni «nell'ambito di un investimento complessivo di oltre venti milioni di euro, confermiamo l'impegno della Regione nel promuovere opere strategiche, attente all'ambiente e alle comunità locali.

