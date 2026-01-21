Sposo arrestato subito dopo le nozze in Comune a Grosseto | dal municipio portato direttamente in carcere
Un uomo arrestato immediatamente dopo aver celebrato il matrimonio in Comune a Grosseto. La sua cattura è stata resa possibile a seguito di una condanna definitiva per una rapina violenta avvenuta nel 2023. L’arresto, eseguito subito dopo le nozze, ha portato il soggetto direttamente in carcere, segnando un episodio particolare legato alla vita personale e giudiziaria del protagonista.
