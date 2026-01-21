Il presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo degli atleti paralimpici come esempio di civiltà e impegno. La loro dedizione e determinazione rappresentano un contributo importante alla crescita civile, ispirando giovani e sportivi a partecipare attivamente allo sport paralimpico. Un riconoscimento che evidenzia come lo sport possa essere un veicolo di inclusione e sviluppo sociale.

Roma, 21 gen (Adnkronos) - L'impegno degli atleti paralimpici è "un elemento di civiltà che induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico, una esortazione a fare come voi. Per tutti gli atleti, di qualunque genere, c'è il continuo sforzo a superarsi, a fare meglio, questo spinge a una competizione con se stessi, la più importante che si possa svolgere". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli atleti paralimpici vincitori dei mondiali. "Il vostro esempio spinge molti a impegnarsi negli sport paralimpici, un grande contributo al Paese e alla crescita civile", ha sottolineato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport: Mattarella, 'atleti paralimpici un esempio, grande contributo a crescita civile'

Leggi anche: Scherma Inclusiva con atleti olimpici e paralimpici a Roma. Mazzone: “La bellezza del nostro sport”

Mafia, Piantedosi: "Piersanti Mattarella esempio di passione civile"Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella fu vittima della mafia, un evento che segnò profondamente la storia italiana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’evento I campioni paralimpici da Mattarella; Mercoledì il Presidente della Repubblica incontra le atlete e gli atleti paralimpici vincitori di medaglie d'oro ai campionati del mondo e alle deaflympics 2025; Collodet al Quirinale. L’atleta paralimpico omaggiato da Mattarella; Cinzia Bernecoli e Nicole Orlando mercoledì al Quirinale.

Sport: Mattarella, 'atleti paralimpici un esempio, grande contributo a crescita civile'Roma, 21 gen (Adnkronos) - L'impegno degli atleti paralimpici è un elemento di civiltà che induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico, una esortazione a fare come voi. Per tutti gli at ... iltempo.it

Mattarella, il progetto paralimpico aiuta la crescita civile del Paese(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Per il rafforzamento delle attività paralimpiche molto è stato fatto e naturalmente c'è molto da fare ancora e il prossimo appuntamento per gli sport invernali è un appuntam ... tuttosport.com

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #LAquila | Al via l’anno della #CapitaleitalianadellaCultura 2026: Mattarella alla cerimonia Il presidente della #Repubblica, #SergioMattarella, ha inaugurato questa mattina la #Capital - facebook.com facebook

Mattarella: Lo sport ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l’inno italiano in una premiazione. Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i giochi di x.com