Sport e ambiente asse Regione-Coni | un milione di euro per sostenere le realtà virtuose

Regione e Coni hanno stanziato un milione di euro per sostenere iniziative sportive che promuovono la tutela dell’ambiente. Questo intervento mira a valorizzare le realtà virtuose che combinano l’attività sportiva con pratiche sostenibili, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e rispettosi dell’ecosistema. Un impegno concreto per coniugare sport e rispetto ambientale, favorendo uno sviluppo più sostenibile nel territorio.

"Lo sport non è soltanto competizione, ma una vera e propria palestra di vita, capace di formare i cittadini di domani e di coniugare i valori della disciplina atletica con il rispetto per l'ecosistema". Con queste parole, Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia.

