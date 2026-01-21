Per la prima volta, l’Italia partecipa a SPIE Photonics West, il principale evento internazionale dedicato all’ottica e alla fotonica. L’edizione 2024 riunisce aziende e ricercatori provenienti da tutto il mondo, offrendo una panoramica sulle innovazioni in laser, sensori e tecnologie avanzate. La presenza italiana rappresenta un’opportunità per condividere know-how e promuovere la collaborazione nel settore.

Per la prima volta, anche l’Italia prenderà parte allo Spie Photonics West, il più grande evento annuale e la principale fiera mondiale per l’ottica e la fotonica. Nell’edizione del 2026 a San Francisco, che si terrà al Moscone Center di San Francisco dal 20 al 22 gennaio, ci sarà una delegazione di dodici aziende italiane curata dall’Ice (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). Spie Photonics West è riconosciuto come il principale catalizzatore internazionale per l’incontro tra innovazione scientifica e applicazioni di mercato. Nel 2025 hanno partecipato 24mila professionisti e oltre 1500 aziende espositrici provenienti da 70 Paesi, con la presenza di padiglioni nazionali di Germania, Francia, Scozia, Olanda, Lituania, Gran Bretagna, Giappone, Cina, Finlandia e Canada. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Spie Photonics West, anche l’Italia all’evento sulla fotonica. Dai laser ai sensori: ecco cosa porteranno le aziende

