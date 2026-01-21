Spiagge libere | il sindaco di Spotorno le porta al 40% e guarda al futuro | Lavoriamo sia per i cittadini che per gli imprenditori | rilanciamo il turismo con un' offerta più innovativa

Il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, annuncia una riduzione del 40% delle spiagge libere, puntando a un futuro più sostenibile e innovativo. L’obiettivo è bilanciare le esigenze di cittadini e imprenditori, rilanciando il turismo attraverso un’offerta rinnovata. Questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione delle licenze balneari, con un approccio responsabile e orientato al miglioramento complessivo del territorio.

Il tema, insomma, è decisamente caldo: tra concessioni balneari scadute da più di due anni, associazioni che promuovono l'occupazione libera di spiagge, i prezzi di alcuni bagni che ogni estate toccano picchi realmente folli, e avventure decisamente originali per riuscire a fare un tuffo in mare, va detto che il Sindaco Fiorini non solo ha applicato la legge, ma ha avuto anche una discreta dose di coraggio. Il progetto di Spotorno: spiagge per tutti «Abbiamo presentato un piano del demanio che prevede spiagge libere nella percentuale prevista per legge, per poi mandare a gara le concessioni balneari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Spotorno, la battaglia del sindaco per le spiagge libere: “Devono essere almeno il 40%”. Centrodestra e balneari di traversoIl sindaco di Spotorno si impegna a incrementare le spiagge libere dal 10 al 40 percento, suscitando reazioni contrastanti.

