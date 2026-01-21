spezia giornate decisive per i colpi mercato skjellerup a un passo sassuolo permettendo

Spezia si avvicina a importanti decisioni di mercato, con Skjellerup a un passo dal trasferimento al Sassuolo, condizione legata all’accordo tra le parti. Nel frattempo, la squadra si prepara alla sfida salvezza contro l’Avellino, puntando a ottenere una vittoria fondamentale. Attesi rinforzi come Bonfanti, Leone e Skjellerup, con Nzola pronto a contribuire al miglioramento complessivo del reparto offensivo.

Stringere i denti, compattarsi e tornare alla vittoria nel match-salvezza di sabato contro l’Avellino, in attesa di innesti essenziali: il difensore Bonfanti, il regista Leone e l’attaccante Skjellerup, con la ciliegina sulla torta Nzola. Da parte della dirigenza aquilotta tutto è apparecchiato per l’arrivo del 23enne centrale difensivo Bonfanti: già definito l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento in prestito dell’atleta milanese; tutto ok anche con l’agente del giocatore. Per la chiusura del cerchio si attende che Atalanta e Pisa si accordino per la risoluzione del contratto che, in origine, prevedeva un diritto di riscatto di sei milioni da parte del club toscano dopo un certo numero di partite giocate, non nei programmi del presidente nerazzurro Knaster. 🔗 Leggi su Lanazione.it

