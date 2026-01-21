Speciale Porta a porta - 30 anni della nostra vita stasera in tv | anticipazioni e ospiti

Bruno Vespa festeggia il trentennale del suo talk, in compagnia di personalità del mondo della politica e dello spettacolo Nel panorama televisivo italiano pochi programmi possono vantare un rapporto così stretto con la storia recente del Paese. Luogo di confronto, racconto e spesso di scontro, "Porta a porta" compie trent’anni e Rai 1 sceglie di celebrarlo oggi, 21 dicembre 2026, con una serata speciale in prima serata, festeggiando un anniversario televisivo che vuole ripercorrere tre decenni di vita politica, culturale e mediatica italiana. Era il 22 gennaio 1996 quando il programma ideato e condotto da Bruno Vespa andava in onda per la prima volta, ridisegnando il concetto stesso di seconda serata.🔗 Leggi su Today.it

