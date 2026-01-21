Oggi a Carpi si è verificato un incidente in cui un’auto ha sfondato una vetrina di un supermercato in via Galilei, finendo all’interno del negozio. Il conducente è rimasto ferito nell’accaduto. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza.

Carpi (Modena), 21 gennaio 2026 – Un brutto incidente attorno all’ora di pranzo oggi a Carpi: un’auto ha sfondato una vetrina ed è finita all'interno di un supermercato in via Galilei. È successo alle 12.40: il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, ma solo lui è rimasto ferito. Cos’è successo. Gli accertamenti da parte delle autorità serviranno per capire come sia successo e la dinamica esatta. Ma intanto, non ci sono altri feriti gravi tra i clienti e il personale del market, nonostante l’orario di affluenza. Magari solo qualche contuso e sicuramente tanto spavento. Anche perché il veicolo ha infranto la vetrata d'ingresso ed è entrato nell'area di vendita, distruggendo bancali e creando disordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spavento a Carpi, finisce dentro un supermercato con l’auto: ferito il conducente

