Sparò a un compaesano che rimase paralizzato | confermati 8 anni di carcere a commerciante

In seguito alla sentenza in appello, Francesco Russo, commerciante di Agrigento, è stato condannato a otto anni di reclusione. La vicenda risale alla notte del 25 agosto, quando Russo sparò a un giovane di 23 anni durante una lite nel centro di Joppolo Giancaxio, lasciandolo paralizzato. La decisione conferma la responsabilità dell'uomo per l'episodio, che ha suscitato attenzione e discussione nella comunità locale.

Confermata in appello la condanna a 8 anni di reclusione per Francesco Russo, il commerciante agrigentino che la notte del 25 agosto sparò a un giovane di 23 anni durante una lite nel centro di Joppolo Giancaxio. I giudici della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno.

