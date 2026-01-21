Sparò a un 23enne che rimase paralizzato | confermata la condanna al commerciante di Joppolo

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di otto anni di reclusione per Francesco Russo, commerciante di Joppolo, che nel 2024 sparò a un giovane di 23 anni durante un alterco nel centro del paese, causando la sua paralisi. La decisione chiude un procedimento avviato dopo l’incidente avvenuto nella notte del 25 agosto.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a otto anni di reclusione per Francesco Russo, il commerciante che nella notte del 25 agosto 2024 sparò a un ventitreenne durante una lite nel centro di Joppolo Giancaxio. I giudici della terza sezione penale hanno confermato integralmente la sentenza emessa in primo grado dal gup di Agrigento Micaela Raimondo. Le accuse e la sentenza Russo era accusato di tentato omicidio, ricettazione e detenzione di un’arma clandestina. La lite per il telefono e il colpo di pistola Secondo la ricostruzione, durante una discussione nata per un telefono danneggiato appartenente a un parente disabile, l’uomo esplose un colpo di pistola calibro 44 che colpì la vittima sotto la clavicola, provocandogli gravi lesioni al midollo spinale e a un polmone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

