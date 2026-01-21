Spalletti ora ci siamo | colpaccio in attacco accordo raggiunto durante Juve-Benfica

Durante la sfida tra Juventus e Benfica, si è concretizzato un importante accordo di mercato in attacco. Il tecnico bianconero potrà presto contare su una nuova risorsa offensiva, rafforzando l’organico in vista delle prossime competizioni. Mentre la squadra si impegna in una partita cruciale in Champions League, la società lavora per perfezionare gli ultimi dettagli di un trasferimento che potrebbe rappresentare un elemento chiave per la rosa.

Il tecnico bianconero presto può avere a disposizione un'altra freccia importantissima al suo arco offensivo Mentre in campo sfida il Benfica di Mourinho per centrare la sicurezza almeno dei playoff di Champions e sognare ancora l'ingresso diretto agli ottavi di finale, la Juventus si avvicina a grandi passi anche a quello che può essere il grande colpo di questa sessione invernale di mercato. Parliamo di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce che è diventato l'obiettivo principale dei bianconeri viste le difficoltà insormontabili per arrivare a Mateta del Crystal Palace.

Nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, Luciano Spalletti ha commentato il rapporto con Mourinho, sottolineando che spesso prevale lui nelle discussioni iniziali.

