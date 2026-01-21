In una recente sessione di allenamento, il tecnico Spalletti ha rivolto alcune parole di stimolo a Openda, invitandolo a migliorare la propria prestazione. La sua frase, diretta e senza fronzoli, riflette l’attenzione del mister nel motivare i giocatori a dare il massimo. Un esempio di come la comunicazione in campo possa essere essenziale per stimolare la crescita e l’impegno di una squadra.

Spalletti Openda, il tecnico sprona il belga a modo suo: «Ti devi svegliare, hai capito!?». Siparietto prima dell’ingresso in campo del belga. Mentre la Juventus metteva in ghiaccio il prezioso 2-0 contro il Benfica, l’Allianz Stadium è stato testimone di un siparietto che racconta perfettamente il carisma e i metodi comunicativi di Luciano Spalletti. Protagonista, insieme al tecnico, l’attaccante belga Lois Openda, pronto a fare il suo ingresso in campo per dare il cambio a un generoso Jonathan David. Lo “schiaffetto” motivazionale. Il raddoppio di McKennie aveva appena messo al sicuro il risultato, ma per Spalletti la guardia non va mai abbassata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Openda, il tecnico sprona il belga a modo suo: «Ti devi svegliare, hai capito!?» – FOTO

Leggi anche: Openda rigenerato da Spalletti: la cura funziona, ora il belga scavalca David nelle gerarchie. E per Pisa Juve…L’idea del tecnico

Leggi anche: Openda Juventus, retroscena Spalletti: cosa pensa il neo tecnico bianconero dell’attaccante belga. Indizio che si lega anche al futuro…

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Spalletti: Yildiz, solo un mal di gola: la gestione! Conceicao, David, Openda, Bremer, Locatelli…; Juventus, Spalletti fa fuori Chiesa, boccia Openda, il retroscena e il nuovo obiettivo sul mercato; Mercato Juventus, Openda ai saluti subito: trattative per tre punte; Graziani netto: Non da Juve! Guardate la Roma, lui era top. Spalletti forse ironico.

Spalletti show durante Juve-Benfica, lite con un tifoso e schiaffi a Openda: Ti devi...Partita tesa e piena di nervosismo all’Allianz Stadium tra Juventus e Benfica, con i bianconeri che faticano a trovare ritmo e lucidità. Il match è stato segnato da molti errori tecnici, soprattutto n ... tuttosport.com

Spalletti show contro il Benfica: litiga con un tifoso e lo manda a quel paese, poi gli schiaffi a OpendaUna montagna russa di emozioni per l'allenatore della Juventus che sprona l'attaccante per incoraggiarlo quando lo manda in campo allo Stadium Juventus-Benfica è diventata una montagna russa di emozio ... corrieredellosport.it

Livello pazienza #Spalletti con #Openda: esaurita. x.com

#Juventus #Juve #Spalletti #David #Openda #mercato #Mateta VIDEO - facebook.com facebook