Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta a Prime la condizione della squadra e l’importanza delle serate in Champions League. Sottolinea come la rosa sia completa e pronta a competere ai massimi livelli, evidenziando l’entusiasmo per le sfide internazionali. Spalletti si sofferma anche sul contratto, affermando che sarebbe disposto a pagarne uno pur di vivere queste occasioni. Un’intervista che riflette l’approccio concreto e determinato del tecnico.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, parla a Prime prima della sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioni. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Prime prima di Juve Benfica. CHE PARTITA SARA’ – « È difficile immaginare una partita quando ci sono due squadre che hanno questa qualità e possibilità di giocare nello stretto. Il ritmo sarà molto alto, non dobbiamo assolutamente lasciare il pallino in mano a loro perché faremmo il loro gioco. Loro con questa ragnatela di passaggi sono maestri e hanno un attaccante che attacca bene la profondità. Noi dobbiamo cercare di avere il controllo per un bel pezzo della partita e vedere se saremo bravi a inserirci negli spazi che lasciano o dietro la loro linea, cosa che ci permetterebbe di conquistare un pezzo di campo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Prime: «Non ci manca niente per stare a questo livello. Contratto? Lo pagherei io per vivere serate così»

Leggi anche: Luciano Spalletti a un passo dalla Juve, manca solo la firma: il contratto, lo stipendio e chi chiama nello staff

"Niente opacità. Questo spazio tornerà a vivere"Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, chiarisce le modalità della convenzione con la cooperativa Monza2000 riguardante la riqualificazione del centro polifunzionale di via Tazzoli 29.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Champions League 2026: Juventus-Benfica in esclusiva su Prime Video il 21 gennaio; Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Spalletti si aspetta scintille nella sfida decisiva di Champions League contro Mourinho.

Spalletti a Prime Video: Non dobbiamo assolutamente lasciare il pallino in mano a loroLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video prima di Juventus-Benfica. Le parole del tecnico bianconero: (Domanda di Cristiana Girelli, ndr) Quale andamento della partita si immagina ... tuttojuve.com

Juventus, Spalletti: Contratto? Pagherei io per vivere serate come questeLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match di Champions League contro il Benfica: Difficile. tuttomercatoweb.com

#JuventusBenfica dove vederla in tv: Sky, Prime Video o in chiaro - Formazioni, le scelte di Spalletti e Mourinho x.com

Spalletti resta nella scia delle prime: a segno anche Miretti. Marcature aperte da un autogol - facebook.com facebook