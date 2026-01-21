Un incidente ferroviario si è verificato ieri sera tra Gelida e Sant Sadurní, nella provincia di Barcellona, in Catalogna. Il bilancio include una vittima, il macchinista del treno, e 37 feriti, di cui cinque in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dei passeggeri coinvolti.

Almeno una vittima, il macchinista del treno, e 37 feriti di cui cinque in gravi condizioni. È questo il bilancio aggiornato dell’incidente ferroviario di ieri sera, martedì, lungo la tratta tra Gelida e Sant Sadurní, nella provincia di Barcellona in Catalogna. Si tratta del secondo incidente sui binari in pochi giorni in Spagna dopo quello del 18 gennaio ad Adamuz in Andalusia in cui sono morte almeno 41 persone. Secondo quanto riporta la Protezione civile catalana, oltre ai cinque feriti gravi, sei sono in condizioni meno gravi e altri 26 hanno riportato ferite lievi. Sanchez: “Seguo con attenzione incidente ferroviario in Catalogna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, un morto e 37 feriti in nuovo incidente ferroviario in Catalogna

