Spagna treno deraglia in Catalogna | morto il macchinista

Nella regione della Catalogna, in Spagna, il servizio ferroviario suburbano è stato sospeso dopo un incidente ferroviario avvenuto martedì 20 gennaio. Un treno di Barcellona è deragliato, causando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 37 persone, alcune in condizioni critiche. L’incidente ha suscitato grande attenzione e si stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Il servizio ferroviario suburbano nella regione nord-orientale della Catalogna, in Spagna, è stato sospeso dopo lo schianto di un treno suburbano di Barcellona avvenuto nella tarda serata di martedì 20 gennaio che ha causato la morte del macchinista e il ferimento di almeno 37 persone, alcune delle quali sono in gravi condizioni. Il treno suburbano si è schiantato nei pressi della città di Gelida, situata a circa 37 chilometri da Barcellona. I vigili del fuoco hanno dichiarato che la maggior parte dei feriti si trovava nel primo vagone del treno e che hanno evacuato tutti i passeggeri dal treno incidentato.

