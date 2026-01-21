Le immagini del drone mostrano il luogo del disastro ferroviario avvenuto vicino ad Adamuz, Cordova, domenica 18 gennaio. I soldati dell’Unità di Emergenza Militare spagnola stanno impiegando macchinari pesanti per sollevare un vagone coinvolto nell’incidente, che ha provocato almeno 42 vittime e 150 feriti. La situazione continua ad essere sotto stretta osservazione mentre si procede con le operazioni di soccorso e recupero.

I soldati dell’Unità di Emergenza Militare spagnola hanno utilizzato macchinari pesanti per sollevare un vagone di uno dei treni coinvolti nel disastro ferroviario avvenuto domenica 18 gennaio vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, causando almeno 42 morti e 150 feriti. Utilizzando grandi gru, uno dei vagoni del treno Iryo è stato delicatamente sollevato in posizione verticale per assistere i soccorritori sul posto. Le operazioni di recupero sono continuate nelle scorse ore, con i funzionari che hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. La sera di martedì 20 gennaio un altro incidente ferroviario si è verificato nel nord-est della Spagna, questa volta uccidendo almeno una persona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, le immagini del drone sul luogo del disastro ferroviario

Disastro ferroviario in Spagna, sono 41 le vittime accertate. Reali di Spagna in visita sul luogo. Nel Paese è lutto nazionaleUn grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, vicino Cordova, in Andalusia, coinvolgendo due treni dell'Alta velocità.

Spagna, le immagini del disastro ferroviario nei pressi di Cordoba: morti e feritiIl 18 gennaio 2026, nei pressi di Adamuz, in Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario che ha causato almeno 39 vittime e diversi feriti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tragico incidente ferroviario in Spagna: le immagini aeree; Spagna, deragliamento treni in Andalusia: le immagini aeree del luogo dello scontro; Treni deragliati in Spagna: le immagini del giorno dopo il disastro ferroviario; Spagna, salgono le vittime del deragliamento: le immagini aeree.

Spagna, le immagini del drone sul luogo del disastro ferroviario(LaPresse) I soldati dell'Unità di Emergenza Militare spagnola hanno utilizzato macchinari pesanti per sollevare un vagone di uno dei treni ... stream24.ilsole24ore.com

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini drammatiche della tragediaTreno ad alta velocità deragliato in Spagna: immagini drammatiche mostrano i vagoni distrutti e i soccorsi in azione. Ecco tutti gli aggiornamenti. notizie.it

Ultimo'ora: le immagini del disastro ferroviario in Spagna #ÈsempreCartabianca facebook

Il racconto di una sopravvissuta all'incidente ferroviario in Spagna, le immagini del maltempo in Italia e gli incendi boschivi in Cile x.com