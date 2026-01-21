Spagna deragliato un altro treno | almeno 40 feriti e un morto

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Spagna, con almeno 40 feriti e una vittima. L’incidente è stato causato dal crollo di un muro sui binari, attribuibile alle conseguenze del maltempo. Si tratta del secondo incidente in meno di 36 ore, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle condizioni climatiche.

Nuovo incidente ferroviario in Spagna, a meno di 36 ore dal precedente, questa volta dato dal crollo di un muro sui binari a causa del maltempo A pochi giorni dalla tragedia spagnola dello scontro tra treni, anche ieri sera, intorno alle 21 di sera, in Andalusia, c’è stato un altro scontro tra treni. Questa volta, però, la dinamica è apparsa sin da subito molto chiara. Per ora il conteggio è di 40 feriti, di cui 5 gravi, e un morto, il macchinista. L’incidente questa volta si è verificato tra le stazioni di Sant Sadurní d’Anoia e Gelida, a 40 chilometri da Barcellona. Per ora il re ha ringraziato tutti i soccorritori e i volontari che si sono adoperati in questa situazione di disagio del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

