Spagna deragliano altri due treni dopo l’incidente ad Adamuz

Due ulteriori incidenti ferroviari sono avvenuti in Spagna, a pochi giorni dalla tragedia di Adamuz in Andalusia. La serie di eventi solleva preoccupazioni sulla sicurezza della rete ferroviaria nazionale, richiedendo un'analisi approfondita delle cause e delle misure preventive adottate. La situazione evidenzia l'importanza di garantire standard elevati di controllo e manutenzione per prevenire future emergenze.

Due nuovi incidenti hanno colpito la rete ferroviaria spagnola a due giorni dalla strage ferroviaria di Adamuz, in Andalusia. Martedì sera un treno di pendolari è deragliato a Gèlida, una trentina di chilometri a nord-est di Barcellona, dopo che un muro di contenimento della vicina autostrada AP-7 è crollato direttamente sui binari. Uno dei macchinisti ha perso la vita nello scontro, e almeno 37 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in condizioni critiche. L’operatore ferroviario Adif ha indicato che le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni è la causa più probabile del crollo del muro di contenimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Spagna, deragliano due treni ad Adamuz: decine di mortiDomenica sera ad Adamuz, in Andalusia, si è verificato un grave incidente ferroviario: due treni ad alta velocità sono deragliati e si sono scontrati, causando numerose vittime.

In Spagna deragliano altri due treni, dopo la tragedia in AndalusiaDopo la recente tragedia in Andalusia, in Spagna si è verificato un altro incidente ferroviario, con il deragliamento di un treno che ha causato la morte del macchinista e il ferimento di numerose persone.

