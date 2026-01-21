Spagna caos treni in Catalogna | il racconto della corrispondente di LaPresse

Un grave incidente ha causato la sospensione del servizio ferroviario Rodalies a Barcellona Sants, in Catalogna. A seguito di un incidente vicino a Gelida, avvenuto martedì 20 gennaio, sono stati registrati un decesso e numerosi feriti, alcuni in condizioni gravi. La situazione ha generato disagi tra i pendolari e ha portato a una sospensione temporanea del traffico ferroviario locale, evidenziando le conseguenze del maltempo sulla rete di trasporti.

(LaPresse) Caos treni in Catalogna e nella stazione di Barcellona Sants. Il servizio ferroviario locale Rodalies è stato interamente sospeso per il maltempo dopo l’incidente avvenuto la sera di martedì 20 gennaio vicino a Gelida in cui ha perso la vita un macchinista e circa quaranta persone sono rimaste ferite, di cui cinque in modo grave. Un altro deragliamento si è verificato sempre la sera di martedì 20 gennaio nella provincia di Girona senza causare feriti. I due incidenti sono avvenuti a sole 48 ore dalla tragedia di Adamuz, in Spagna, dove due treni dell’alta velocità sono deragliati e almeno 42 persone hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Ferrovie spagnole nel caos, un altro incidente in Catalogna; Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti; Incidente treni in Spagna, il racconto choc dei testimoni: Siamo stati sbalzati in aria, ho visto gente morire davanti a me; Spagna, il racconto di una sopravvissuta: Li vedevo morire e non potevo fare nulla.

