Spagna altro deragliamento | un morto e 20 feriti

Un nuovo incidente in Spagna si aggiunge a una serie di eventi tragici, con un morto e venti feriti. La sparizione di 23 persone lascia un vuoto di incertezza e preoccupazione. Si tratta di situazioni che coinvolgono vite e famiglie, ricordando quanto siano fragili i momenti di crisi e quanto sia importante l’attenzione ai dettagli in ogni notizia.

Mancano all'appello 23 persone. Non sono numeri, ma nomi sospesi, fantasmi, telefoni che squillano a vuoto. In Andalusia la notte non è più passata del tutto, resta appesa ai binari come una domanda senza verbo. Adamuz è diventata una parola scura, un luogo dove il tempo si è fermato e la vita ha preso a camminare all'indietro. Si aspetta, si conta, si riconta. E intanto il silenzio fa più rumore del ferro contorto. E ad aggiungere ansia e dolore, ieri sera un nuovo deragliamento, vicino Gelida, in Catalogna. Un muro di contenimento è crollato per le forti piogge causando il deragliamento di un convoglio: il bilancio provvisorio è di una vittima, il macchinista, e 20 feriti, di cui 4 sarebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

